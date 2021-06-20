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Происшествия

Стекла вылетели как картечь: пензячка рассказала о ЧП на ул. Карпинского

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Из-за ЧП в доме на Карпинского, 22а, пришлось эвакуировать 25 человек. Утром жители услышали громкий хлопок на 6-м этаже и почувствовали запах газа.

По словам владелицы квартиры, повезло, что никто не пострадал.

«Трубка лопнула газоотводная. Газ зажигали. Вот дверь сломало. Окна целые, только в комнате в двери окна побило и так по мелочам все. Раму покорежило на кухне, в ванной все светильники полетели», - рассказала пензячка.

Женщина, к счастью, в момент ЧП находилась не в этой комнате. Она говорит, что стекла из межкомнатной двери как картечь вылетели и с огромной силой вонзились в стену.

«Взрывной волной все выбило», - добавила женщина.

Входную дверь деформировало так, что самостоятельно покинуть квартиру жители не смогли. Их освобождали сотрудники МЧС.

«К ликвидации последствий происшествия привлекалось три единицы техники и 12 человек личного состава. В результате хлопка бытового газа повреждена рама оконного проема на кухне, повреждена входная дверь и остекление одной из межкомнатных дверей, деформирована гибкая подводка к газовой плите», - сообщила начальник пресс-службе регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

Причины происшествия выясняют специалисты.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Не взрывной волной. Хлопковой

Гость||

Из-за чего такое бывает? Уже который случай.

Гость||

Опять дурачьё про какой то хлопок пишут.

Гость||

Гость писал(a):

Не взрывной волной. Хлопковой
Хлопок с меркаптаном !? Да уж , и не такое выдумают , что бы прикрыть кого надо. Это называется взрыв /детонация газовоздушной смеси или объемный взрыв.

Гость||

Гость писал(a):

Это называется взрыв /детонация газовоздушной смеси или объемный взрыв.
Вы путаете. При взрыве ударная сверхзвуковая волна. А тут хлопок, вспышка. Для взрыва объемного нужен собственно, немалый объём и достаточно близко чтобы было к стехиометрии.

Имя: Гость
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