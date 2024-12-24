Из «Коллажа» в Пензе эвакуировали посетителей и персонал

24.12.2024 | 21:29

Вечером во вторник, 24 декабря, из ТРК «Коллаж» в Пензе эвакуировали посетителей и персонал. К зданию в срочном порядке прибыли спецслужбы.

Людей взволновало происходящее, и они стали интересоваться его причинами в Сети.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного комплекса.

Кинологи обследовали здание и не нашли ничего опасного, задействование взрывотехников не потребовалось.

Информация о минировании оказалась ложной, уточнили в правоохранительных органах.