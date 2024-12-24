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Общество

Телефонные мошенники массово толкают россиян на преступления

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В последние дни фиксируется самая массовая волна атак мошенников, цель которых - вовлечь россиян в совершение преступлений.

Десятки людей уже поддались на манипуляции и стали участниками психологических операций недружественных стран, сообщили в МВД России.

Жертвы мошенников бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью в торговых центрах, банках, почтовых отделениях, пытались поджечь полицейские автомобили.

Перед этим людям звонили якобы сотрудники спецслужб и особых подразделений и обещали вознаграждение или возврат средств, которые раньше выманили.

В итоге никаких денег жертвы не получают, но ошибка, ломающая жизнь, оказывается совершена.

«Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах», - обратились к россиянам в МВД.

Гражданам настоятельно рекомендуют провести беседу на обозначенную тему с родными и близкими, особенно с подростками и пожилыми людьми.

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