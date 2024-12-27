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Дачникам напомнили о праве на льготу

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С апреля 2024 года в России действует государственная программа газификации, которая позволяет на льготных условиях подключить дом к газу. Она распространяется на садовые некоммерческие товарищества (СНТ).

Чтобы бесплатно подвести газ к границе своего земельного участка, СНТ должно быть расположено в границах газифицированных населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, в 2024 году по программе бесплатной социальной догазификации садовых некоммерческих товариществ было подключено 117 тысяч домовладений.

Желающие подвести газ к своему участку должны предоставить в газораспределительную организацию (ГРО) правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок. Сделать это может владелец земли или представитель садового товарищества.

Сотрудники ГРО проверят наличие СНТ в программе газификации, а также поданные документы. При положительном решении в течение 30 дней заявитель получит проект договора.

Срок технического присоединения к газу зависит от действующих в субъекте РФ программ газификации.

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