Происшествия

В Кузнецке 56-летний мужчина ушел в лес и не вернулся

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В Кузнецке разыскивают 56-летнего местного жителя Сергея Владимировича Логова. 9 июня он ушел в лес и не вернулся.

Волонтеры сообщили приметы мужчины: рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на нем были темные спортивные брюки, черный вязаный джемпер, куртка такого же цвета, обувь - кроссовки или галоши.

Уточняется, что пропавший носит бороду и усы.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112», - обратились к населению области поисковики отряда «Лиза Алерт».

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

. 9 июня он ушел в лес
а что он там забыл цель визита?

Имя: Гость
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