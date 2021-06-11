В Кузнецке 56-летний мужчина ушел в лес и не вернулся

11.06.2021 | 17:28

В Кузнецке разыскивают 56-летнего местного жителя Сергея Владимировича Логова. 9 июня он ушел в лес и не вернулся.

Волонтеры сообщили приметы мужчины: рост - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие седые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на нем были темные спортивные брюки, черный вязаный джемпер, куртка такого же цвета, обувь - кроссовки или галоши.

Уточняется, что пропавший носит бороду и усы.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112», - обратились к населению области поисковики отряда «Лиза Алерт».