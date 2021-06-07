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Происшествия

В ДТП на улице 8 Марта в Пензе пострадал ребенок

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В Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в субботу, 5 июня, в 17:45 на улице 8 Марта (напротив дома № 36 на Карпинского) столкнулись ВАЗ-21099 с 30-летним водителем и Hyundai Accent с 33-летним мужчиной за рулем.

В результате происшествия травмы получил 12-летний мальчик, находившийся в салоне отечественного авто. Ему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

6 июня в ДТП на проспекте Строителей пострадала 13-летняя девочка. Ее, а также 39-летнего мужчину сбил водитель автомобиля Lada X-RAY.

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