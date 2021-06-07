Пензенец поделился видео момента ДТП на трассе М5

07.06.2021 | 13:43

Горожанин Валерий поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» видеозаписью момента ДТП на трассе М5 в пределах областного центра. Авария произошла в понедельник, 7 июня, в 11:44.

Кадры были сняты на Ульяновской улице.

Камера запечатлела участок трассы, по которому в сторону Москвы двигался большегруз. Водитель легкового автомобиля, видимо, пошел на обгон, но не справился с маневром.

Машина зацепила боком фуру, затем вылетела на полосу встречного движения. Серьезного столкновения удалось избежать. Автомобилисты, двигавшиеся во встречном направлении, сумели вовремя затормозить, а водитель легковушки пересек полосу, протаранил ограждение и оказался в пешеходной зоне.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.