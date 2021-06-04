Происшествия

Коронавирус убил еще шесть пациентов в Пензенской области

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В Пензенской области вновь зарегистрировали шесть смертей от коронавирусной инфекции. О смерти мужчины и пяти женщин стало известно в четверг, 3 июня.

Пациенту было 93. Он страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких.

Двум умершим женщинам было по 80 лет, остальным - 82, 58 и 54 года. У четырех была ишемическая болезнь сердца с атеросклерозом и артериальной гипертензией, у трех - ожирение. Младшая имела миелодиспластический синдром, старшая перенесла инсульт и перелом шейки бедра.

Причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Теперь, по данным оперативного штаба, в Пензенской области насчитывается 831 жертва COVID-19.

«Выписаны 50 человек. Итого выздоровевших - 44 714», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Смертность выше чем полгода назад:ЛЕЧИть так НЕ НАУЧИЛИсь или СТАТИСТикой ИГРАют?....

Гость||

Сейчас меньше умирают.

Имя: Гость
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