Коронавирус убил еще шесть пациентов в Пензенской области

04.06.2021 | 08:36

В Пензенской области вновь зарегистрировали шесть смертей от коронавирусной инфекции. О смерти мужчины и пяти женщин стало известно в четверг, 3 июня.

Пациенту было 93. Он страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких.

Двум умершим женщинам было по 80 лет, остальным - 82, 58 и 54 года. У четырех была ишемическая болезнь сердца с атеросклерозом и артериальной гипертензией, у трех - ожирение. Младшая имела миелодиспластический синдром, старшая перенесла инсульт и перелом шейки бедра.

Причиной смерти во всех случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Теперь, по данным оперативного штаба, в Пензенской области насчитывается 831 жертва COVID-19.

«Выписаны 50 человек. Итого выздоровевших - 44 714», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.