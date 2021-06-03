Происшествия

В области за сутки зарегистрировали 6 смертей от COVID-19

Печать

В среду, 2 июня, в Пензенской области зарегистрировали шесть смертей от коронавирусной инфекции. Очередными жертвами COVID-19 стали три женщины и трое мужчин.

Пациенткам было 90, 80 и 72 года. У всех трех диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию. У старшей были гастрит, панкреатит и липоматоз поджелудочной железы, у второй - сахарный диабет II типа, у третьей - ожирение II степени. Известно также, что она перенесла холецистэктомию.

Двоим из умерших мужчин было по 64, третьему - 62. У них выявили заболевания сердечно-сосудистой системы. Один имел лимфому, другой перенес церебральный инфаркт.

Таким образом, число смертей от коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 825.

«Выписаны 47 человек. Итого выздоровевших - 44 664», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

0
0
0
0
 
Гость||

Зачем вы все диагнозы пишите?! Умер человек и не надо всю его карточку озвучивать!

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте