В области за сутки зарегистрировали 6 смертей от COVID-19

03.06.2021 | 08:27

В среду, 2 июня, в Пензенской области зарегистрировали шесть смертей от коронавирусной инфекции. Очередными жертвами COVID-19 стали три женщины и трое мужчин.

Пациенткам было 90, 80 и 72 года. У всех трех диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию. У старшей были гастрит, панкреатит и липоматоз поджелудочной железы, у второй - сахарный диабет II типа, у третьей - ожирение II степени. Известно также, что она перенесла холецистэктомию.

Двоим из умерших мужчин было по 64, третьему - 62. У них выявили заболевания сердечно-сосудистой системы. Один имел лимфому, другой перенес церебральный инфаркт.

Таким образом, число смертей от коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 825.

«Выписаны 47 человек. Итого выздоровевших - 44 664», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.