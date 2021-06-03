Под Пензой сбили школьника на велосипеде

03.06.2021 | 09:37

В среду, 2 июня, в Пензенском районе зарегистрировали аварию, в результате которой пострадал подросток.

«По предварительным данным, в 15:11 водитель автомобиля Renault Duster - мужчина 1989 года рождения - допустил наезд на велосипедиста на улице Шоссейной, 98, в селе Засечном», - рассказали представители регионального управления ГИБДД.

Пострадал мальчик 2008 года рождения. Он получил телесные повреждения, степень тяжести которых не уточняется, и был госпитализирован.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

1 мая в Заречном погиб 17-летний велосипедист, попавший под колеса автомобиля Mercedes-Benz. За рулем находился мужчина в возрасте 29 лет. Очевидцы рассказали, что после наезда водитель, который управлял машиной в нетрезвом состоянии, скрылся с места ДТП.

Было возбуждено уголовное дело, водителя поместили под домашний арест. Однако он повредил следящее устройство, и его перевели в СИЗО.