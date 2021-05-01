В Заречном молодой велосипедист погиб в полночном ДТП

01.05.2021 | 12:51

В ночь на субботу, 1 мая, в Заречном произошла трагедия: погиб горожанин передвигавшийся по городу на двухколесном транспорте.

По предварительным данным, в 0:04 у дома на улице Зеленой 29-летний водитель Mercedes-Benz наехал на велосипедиста, молодого человека 2003 года рождения.

Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.