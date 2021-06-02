COVID-19: в области зарегистрировали новые летальные случаи

02.06.2021 | 08:34

В Пензенской области зарегистрировали еще шесть летальных случаев коронавирусной инфекции. Информацию о смерти трех женщин и троих мужчин опубликовали во вторник, 1 июня.

Пациентам было 83, 81 и 63 года. Старший имел проблемы сердечно-сосудистой системы, хроническую обструктивную болезнь легких, хронический диффузный бронхит и пневмосклероз. Второй страдал хроническим индуративным панкреатитом. Третий - ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензий и атеросклерозом, в почках были кисты.

Двум умершим женщинам по 63, третьей - 73 года. Две были диабетиками. Также в списках сопутствующих диагнозов: ожирение, нефрит, узловой коллоидный зоб щитовидной железы и другие хронические недуги.

Теперь в Пензенской области известно о 819 смертях от COVID-19.

«Выписаны 38 человек. Итого выздоровевших - 44 617», - уточнили в пресс-службе пензенского правительства.