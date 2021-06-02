Происшествия

COVID-19: в области зарегистрировали новые летальные случаи

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В Пензенской области зарегистрировали еще шесть летальных случаев коронавирусной инфекции. Информацию о смерти трех женщин и троих мужчин опубликовали во вторник, 1 июня.

Пациентам было 83, 81 и 63 года. Старший имел проблемы сердечно-сосудистой системы, хроническую обструктивную болезнь легких, хронический диффузный бронхит и пневмосклероз. Второй страдал хроническим индуративным панкреатитом. Третий - ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензий и атеросклерозом, в почках были кисты.

Двум умершим женщинам по 63, третьей - 73 года. Две были диабетиками. Также в списках сопутствующих диагнозов: ожирение, нефрит, узловой коллоидный зоб щитовидной железы и другие хронические недуги.

Теперь в Пензенской области известно о 819 смертях от COVID-19.

«Выписаны 38 человек. Итого выздоровевших - 44 617», - уточнили в пресс-службе пензенского правительства.

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Гость||

Мы все умрём.

На это воля Иеговы

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии...

Гость||

Нужен крематорий, поддерживаю. Хочу, чтобы меня сожгли, а не закопали. Хотя мне уже будет все равно))))

Гость||

Вчера только говорил минздрав,что Пенза в передовиках по вакцинации пожилых.Что происходит то ? Где соблюдение масочного режима в транспорте и магазинах ? В Саратове хоть как то призывают, а в Пензе тишина и мёртвые с косами стоят.У нас хозяева есть ?

Гость||

Вчера только говорил минздрав,что Пенза в передовиках по вакцинации пожилых.Что происходит то ? Где соблюдение масочного режима в транспорте и магазинах ? В Саратове хоть как то призывают, а в Пензе тишина и мёртвые с косами стоят.У нас хозяева есть ?

——

Какой масочный режим? Маски не помогают от барановируса. От него помогает только голова, которая может думать. А если голова может думать, то станет понятно, что вирус опасности для подавляющего большинства не представляет. Что мы сейчас и видим. Никто никакие меры не соблюдает, прививаться не хочет, а вирус не особо распространяется. Да, некоторые умирают, но это естественный отбор, так было, есть и будет. Обычное орви

Гость||

много народу в одном месте, мегаполисы еще дадут всем шороху, кучность большая, слишком!!! в таких местах надо ставить огромные станции для выработки свежего воздуха

Гость||

Зачем нужны сводки? Как и чем лечат? Какие наваторства в лечении?

Гость||

С каких пор статисты стали учёными?

Гость||

Гость писал(a):

Мы все умрём.

На это воля Иеговы

Тогда вы точно

Гость||

Человечество спасется когда все люди обратятся с молитвой к Богу.Когда все станут люди добрее,когда начнут помагать взаимно и перестанут соперничать и наживаться.

Гость||

Гость писал(a):

У нас хозяева есть ?
У вас, у паствы? Конечно, есть. Ваш пастырь!

Гость||

Людям надо выбирать, либо капитализм и у тебя есть шансы стать богатым, но чёрная полоса - это твоя проблема. Либо социальное государство, поменьше денег и выпендрёжа, но если касяк, то сто рук рядом, ко орые поддержат..

Гость||

09:15 Согласен. Живу в Израиле уже 20 лет. Вполне себе социальное государство. Хотя и есть отход от прежних времен. В 60-70-е, тут вообще мечта советских людей была.

Гость||

Поступления в налоговую США от медицинских учреждений одни из самых существенных. Короче , штаты зарабатывали , и зарабатывают , на болезнях людей , теперь всё вернулось бумерангом.

Гость||

Гость писал(a):

Живу в Израиле уже 20 лет
Вас там сектор газа скоро перемочит всех

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Имя: Гость
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