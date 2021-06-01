В Пензе полиция расследует случай с разбитым детьми автомобилем

01.06.2021 | 11:41

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили инцидент с разбитым на улице Рахманинова автомобилем.

Ранее в соцсети Instagram появился ролик, запечатлевший, как группа учеников начальных классов кидает куски бревен и камни на капот машины, в фары. Кадры сделаны возле школы № 39.

По словам автора поста, тот мальчик, который снимал происходившее на камеру, намеренно указал одноклассникам на этот автомобиль, сообщив, что он принадлежит его отцу.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что 29 мая в отделение полиции № 2 обратился собственник транспортного средства с заявлением о том, что легковушку разбили хулиганы.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.