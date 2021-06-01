Происшествия

В Пензе полиция расследует случай с разбитым детьми автомобилем

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В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили инцидент с разбитым на улице Рахманинова автомобилем.

Ранее в соцсети Instagram появился ролик, запечатлевший, как группа учеников начальных классов кидает куски бревен и камни на капот машины, в фары. Кадры сделаны возле школы № 39.

По словам автора поста, тот мальчик, который снимал происходившее на камеру, намеренно указал одноклассникам на этот автомобиль, сообщив, что он принадлежит его отцу.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что 29 мая в отделение полиции № 2 обратился собственник транспортного средства с заявлением о том, что легковушку разбили хулиганы.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Источник — кадр с видео instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Быдлогетто, быдлодети...

Гость||

Отцы и дети - извечный конфликт. Классика.

Гость||

В Ахунах такие детки из частных домов с улиц Школьной, Дачной, Подлесной, Мечникова, Снайперской совершают нашествия, наезды на велосипедах на детскую площадку во дворе домов 25 и 25/1 по ул. Коннозаводской, ведет себя нагло, ломают зеленые насаждения, игровые элементы, сквернословят, на замечания взрослых выкрикивают нецензурные оскорбления.

Гость||

Родители выплотят, хороший урок

Гость||

Гость писал(a):

Отцы и дети - извечный конфликт. Классика.
При чем тут это? Тоже поверил, как и эти слабоумные, что это машина отца? Отморозок решил на видео хайпануть.

Гость||

Материнский капитал в действии.

Гость||

Гость писал(a):

Отцы и дети - извечный конфликт. Классика.
При чем тут это? Тоже поверил, как и эти слабоумные, что это машина отца? Отморозок решил на видео хайпануть.

Имя: Гость
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