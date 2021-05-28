От коронавирусной инфекции умерли шесть пензенских женщин

В Пензенской области продолжают регистрировать смерть пациентов с COVID-19. В четверг, 27 мая, стало известно об уходе из жизни шести женщин.
По данным регионального правительства, двум пациенткам было по 71 году, прочим - 67, 72, 78 и 85.
Кроме коронавирусной инфекции у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У троих было ожирение, у одной - диабет.
Теперь в Пензенской области известно о 792 смертях, вызванных COVID-19.
«Выписан 71 человек. Итого выздоровевших - 44 388», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Что было на завтрак у пропадавшего омского доктора Александра Мураховского и у доктора Владимира Стрючкова? Будет ли свидание этих двух докторов в гостинице исправительного учреждения?