Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
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Происшествия

От коронавирусной инфекции умерли шесть пензенских женщин

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерть пациентов с COVID-19. В четверг, 27 мая, стало известно об уходе из жизни шести женщин.

По данным регионального правительства, двум пациенткам было по 71 году, прочим - 67, 72, 78 и 85.

Кроме коронавирусной инфекции у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У троих было ожирение, у одной - диабет.

Теперь в Пензенской области известно о 792 смертях, вызванных COVID-19.

«Выписан 71 человек. Итого выздоровевших - 44 388», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Что было на завтрак у пропадавшего омского доктора Александра Мураховского и у доктора Владимира Стрючкова? Будет ли свидание этих двух докторов в гостинице исправительного учреждения?

Гость||

То есть смертность от ковида приближается к 10% судя по всему

Гость||

Навряд ли будет свадьба

Гость||

Между стрючковым и мураховским свадьба?Какой кошмар!

Гость||

Депутатов и чиновников всех хоронят На Н-Западном кладбище. Они в основном 50+ и одной ногой в могиле. Ради этих господ и их родственников скоро вырубят лес до Валяевки?

Гость||

Закон природы слабый не выживает

Гость||

Дохнут, но все равно голосуют

Гость||

В пршлом году был в Москве, зашёл в метро а там дует кондишен, на улице жара, все прелые, и голос обьявляет, в случае простуды оставайтесь дома. Я про себя добавил, что простуду они нам обеспечат. Вот так, там продует, тут замёрзнешь и "ага".

Гость||

У нас в аптеке тоже кондишен шпарит, я вышел и пошёл в другую аптеку, стоять в очереди с насморком под холодным воздухом, невозможно!

Гость||

А у нас магазин около дома там огромная комната под холодильник.Заходишь с жары за молоком и там охрененный холод.

Гость||

Я говорил с мусульманином, высказывал свои опасения. Он говорит что нельзя в слух говорить плохое иначе Бог подумает что ты этого хочешь и так случится. Давайте говорить о хорошем.

Гость||

Гость писал(a):

То есть смертность от ковида приближается к 10% судя по всему
Правду уже не возможно скрыть. Медики Петербурга говоря, что в больницы города поступает половина пациентов после проведённой вакцинации. Болеют они также, как и непривитые, даже гораздо тяжелее. Смертность выше, чем до повальной вакцинации. Созданы врачебные комиссии, которые должны опровергать связь между прививкой и смертью привитого. На данный момент уже официально известно о трёх случаях таких смертей, а о скольких неизвестно?..

Гость||

Кадыров предложил «в последнюю очередь» оказывать медпомощь чеченцам, отказавшимся от вакцинации.

«Если он не согласен, — я говорю: он получит последним лечение. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода», — отметил глава Чечни.

Гость||

Гость писал(a):

В пршлом году был в Москве, зашёл в метро а там дует кондишен, на улице жара, все прелые, и голос обьявляет, в случае простуды оставайтесь дома. Я про себя добавил, что простуду они нам обеспечат. Вот так, там продует, тут замёрзнешь и "ага"
а когда в автобусе все окна и люки закрыты, потому что кому-то дует, а остальные потеют и с мокрыми спинами выходят на улицу на ветерок? так вот, мерзляки: зачем вы садитесь около открывающихся люков и окон? сядьте там, где вас при всем желании не продует! ух, накипело!

Гость||

Гость писал(a):

В пршлом году был в Москве, зашёл в метро а там дует кондишен, на улице жара, все прелые, и голос обьявляет, в случае простуды оставайтесь дома. Я про себя добавил, что простуду они нам обеспечат. Вот так, там продует, тут замёрзнешь и "ага".
Не стоит тебе выезжать из пензенского края. А то сдует или надует.

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