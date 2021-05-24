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Происшествия

Число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 770

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В воскресенье, 23 мая, в Пензенской области зарегистрировали еще шесть смертей от COVID-19. Из жизни ушли две женщины и четверо мужчин.

Пациенткам было 74 и 75 лет. Умершим мужчинам - 89, 85, 80 и 57. Кроме коронавирусной инфекции, у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У одного из умерших мужчин был острый лейкоз. Еще у одной жертвы - сахарный диабет II типа.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 770 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны 75 человек. Итого выздоровевших - 44 109», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Гость||

Чиновники не мрут,

Видные деятели не мрут,

Потому что врут,

Или немного лгут?

Гость||

...Сейчас даже умирать противно... Вот ты пра-а-а-ативный, пра-а-ативно читать про твой крематорий. Поди штоль помойся, я чешусь от твоих комментов.

Гость||

ТРУПЫ НЯМ НЯМ

Гость||

Зубы то же почисть.

Гость||

Гость писал(a):

Поди штоль помойся, я чешусь
Ишо не завонял?

Гость||

Гость писал(a):

небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета
когда уймешься, ирод?

Имя: Гость
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