Число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 770

24.05.2021 | 08:27

В воскресенье, 23 мая, в Пензенской области зарегистрировали еще шесть смертей от COVID-19. Из жизни ушли две женщины и четверо мужчин.

Пациенткам было 74 и 75 лет. Умершим мужчинам - 89, 85, 80 и 57. Кроме коронавирусной инфекции, у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У одного из умерших мужчин был острый лейкоз. Еще у одной жертвы - сахарный диабет II типа.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 770 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны 75 человек. Итого выздоровевших - 44 109», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.