Врезался в забор: в Пензе очередное такси встретило препятствие на пути

22.05.2021 | 13:01

В субботу, 22 мая, в Пензе произошла очередная авария с участием такси. ДТП случилось у дома № 2 на улице Конструкторской, где расположена детская школа искусств № 8.

Фото с места инцидента опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«Ахуны, ДШИ-8, врезался в забор. Время 12:07», - написал автор снимка.

На кадрах запечатлен автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», стоящий на сломанном ограждении среди деревьев и кустов.

По всей видимости, люди не пострадали: в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть информация о ДТП не поступала.

В Пензе таксомоторы попадают в ДТП довольно часто. Только за последний месяц было несколько случаев.

24 апреля на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы.

Аналогичная авария произошла на том же перекрестке 11 мая: Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси» столкнулся с «Ладой-Грантой». В аварии пострадала девушка 2002 года рождения, ее доставили в больницу.

7 мая Renault той же транспортной компании врезался в световую опору на перекрестке улиц Калинина и Металлистов.