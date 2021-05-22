Происшествия

Врезался в забор: в Пензе очередное такси встретило препятствие на пути

Печать

В субботу, 22 мая, в Пензе произошла очередная авария с участием такси. ДТП случилось у дома № 2 на улице Конструкторской, где расположена детская школа искусств № 8.

Фото с места инцидента опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

«Ахуны, ДШИ-8, врезался в забор. Время 12:07», - написал автор снимка.

На кадрах запечатлен автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», стоящий на сломанном ограждении среди деревьев и кустов.

По всей видимости, люди не пострадали: в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть информация о ДТП не поступала.

В Пензе таксомоторы попадают в ДТП довольно часто. Только за последний месяц было несколько случаев.

24 апреля на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы.

Аналогичная авария произошла на том же перекрестке 11 мая: Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси» столкнулся с «Ладой-Грантой». В аварии пострадала девушка 2002 года рождения, ее доставили в больницу.

7 мая Renault той же транспортной компании врезался в световую опору на перекрестке улиц Калинина и Металлистов.

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Глава города Пензы Владимир Борисович Мутовкин не доверяет водителям такси и считает такси опасным для жизни и здоровья. При этом никаких шагов для исправления ситуации не он не единая россия членом которой он является, не предпринимают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.05.2021 13:38|

Глава города Пензы Владимир Борисович Мутовкин не доверяет водителям такси и считает такси опасным для жизни и здоровья. При этом никаких шагов для исправления ситуации не он не единая россия членом которой он является, не предпринимают.

А ему это надо?

Гость||

Катают потому что по 16 часов в сутки. А иначе не заработаешь.

Гость||

Гость писал(a):

А иначе не заработаешь.
Ж.А.Д.Н.О.С.Т.Ь

Гость||

Гость писал(a):

не доверяет водителям такси и считает такси опасным для жизни и здоровья. При этом никаких шагов для исправления ситуации не он не единая россия членом которой он является, не предпринимают.
Это вы мой друг, глуповаты. Опасное - да, но исправлять то зачем. Это лишь информация и предостережение.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте