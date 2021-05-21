На улице Бекешской в Пензе сбили молодую женщину

В пятницу, 21 мая, на улице Бекешской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Предварительно установлено, что в 12:35 напротив дома № 4 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 29-летнюю женщину.
Пострадавшая получила травмы, прибывшая на место скорая помощь доставила ее в медицинское учреждение.
«Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
летают эти гады, когда же на дорогах будет порядок, машины должны спокойно двигаться не более 60 км/ч, уступая дорогу пешеходам а если кто нарушает лишать пожизненно, безопрасность на дорогах прежде всего