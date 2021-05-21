Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|16:47
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Происшествия

На улице Бекешской в Пензе сбили молодую женщину

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В пятницу, 21 мая, на улице Бекешской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 12:35 напротив дома № 4 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 29-летнюю женщину.

Пострадавшая получила травмы, прибывшая на место скорая помощь доставила ее в медицинское учреждение.

«Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

летают эти гады, когда же на дорогах будет порядок, машины должны спокойно двигаться не более 60 км/ч, уступая дорогу пешеходам а если кто нарушает лишать пожизненно, безопрасность на дорогах прежде всего

Гость||

Когда она летела вверх тармашками хотя бы задумалась, что если бы соблюдала ПДД то, такого бы не было?

Гость||

Гость писал(a):

Когда она летела вверх тармашками хотя бы задумалась, что если бы соблюдала ПДД то, такого бы не было?
а почему постоянно сегодня звучат обвинения к пострадавшим??????????????????????? виновать всегда тот кто нанес вред и отвечать должен всегда водитель на дороге

Имя: Гость
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