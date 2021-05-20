Пензенских водителей просят быть внимательнее на дорогах

20.05.2021 | 19:37

Под колеса легкового автомобиля попал ребенок. Все случилось в центре города, на Большой Радищевской улице, напротив дома № 10.

«Водитель автомобиля Opel, мужчина 2001 года рождения, допустил наезд на пешехода, девочку 2008 года рождения, которая в результате происшествия получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей: с наступлением теплого сезона на улицах Пензы несовершеннолетних участников движения становится больше. Предельно внимательными необходимо быть и на проезжей части, и на внутридворовых территориях.