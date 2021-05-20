Происшествия

+5: Жители Пензенской области ежедневно умирают от COVID-19

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Еще пять смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. В четверг, 20 мая, была опубликована информация о том, что накануне скончались четыре женщины (73, 74, 69 и 61 год) и мужчина (72 года).

Пациент страдал атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Имел неревматический стеноз аортального клапана с недостаточностью и кисты почек.

У умерших женщин также диагностировали различные хронические заболевания. У одной было ожирение. У другой - диабет и последствия инфаркта головного мозга. Кроме того, у нее ампутировали обе ноги.

Причиной смерти во всех случаях названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за время пандемии оперативный штаб сообщил о 748 жертвах COVID-19.

«19 мая выписаны 77 человек. Итого выздоровевших - 43 841», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

А почему при другом губернаторе было меньше, значит лучше лечили ? Сколько пенсионеров в живом остатке ?

Гость||

Не лечили, а врали больше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еще пять смертей от коронавирусной инфекции

Как то слишком "планово" как будто их специально каждый день по 5-6 человек отключают от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Гость||

Мазаль тов! Это он.

Это – вражеский Сион.

Это жулики-бандиты,

это Коэны-Левиты...(песня)

Гость||

Раньше норма была - 3 человека

Теперь норма - 6 человек

Все строго по плану.

Гость||

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Гость||

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Любитель свалить всё на госдеп арестован,кто теперь виноват?

Сделайте красивые,ухоженные колумбарии. Сейчас даже умирать противно.

Мотовилов (гость)||

Лично моё твёрдое мнение: Это глупая брехня с прицелом на онаморднивание, запугивание и закалывание лишнего населения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

четыре женщины (73, 74, 69 и 61 год) и мужчина (72 года).

Пациент страдал атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Имел неревматический стеноз аортального клапана с недостаточностью и кисты почек.

У умерших женщин также диагностировали различные хронические заболевания. У одной было ожирение. У другой - диабет и последствия инфаркта головного мозга. Кроме того, у нее ампутировали обе ноги.

Причиной смерти во всех случаях названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Все это лишь показывает в каком состоянии наше здравоохранение. Умерли совершенно больные с запущенными болезнями люди, но кому то выгодно прикрыть свою задницу мифической инфекцией вирус которой даже не выделен. Это примерно так? У автомобиля забит фильтр, разрегулирован карбюратор, мотор жрет масло так как поршневая изношена, авто едет без тормозов, авто попало в аварию и погибло. ДТП главная причина гибели авто. Позорище, взрослые люди несут пургу.

Гость||

Пока по 5-6 пишут,к выборам снизят,потом как пойдет.Коронавирус на службе едрисни.

Гость||

澄みの江の

波の鼓や

松林

Гость||

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Гость||

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Гость||

Хрень на иносранном хуже порнухи,эктремизьмом тама не попахивает?

Может убрать сиё гомно?

Имя: Гость
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