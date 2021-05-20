+5: Жители Пензенской области ежедневно умирают от COVID-19

20.05.2021 | 08:20

Еще пять смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. В четверг, 20 мая, была опубликована информация о том, что накануне скончались четыре женщины (73, 74, 69 и 61 год) и мужчина (72 года).

Пациент страдал атеросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Имел неревматический стеноз аортального клапана с недостаточностью и кисты почек.

У умерших женщин также диагностировали различные хронические заболевания. У одной было ожирение. У другой - диабет и последствия инфаркта головного мозга. Кроме того, у нее ампутировали обе ноги.

Причиной смерти во всех случаях названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за время пандемии оперативный штаб сообщил о 748 жертвах COVID-19.

«19 мая выписаны 77 человек. Итого выздоровевших - 43 841», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.