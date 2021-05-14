В Пензенской области рабочий получил тяжелую травму

14.05.2021 | 08:11

В Пензенской области расследуют уголовное дело о получении травмы на производстве. Пострадавший - 42-летний сотрудник одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Инцидент произошел утром 31 марта. По данным следствия, двое мужчин ремонтировали сельскохозяйственное оборудование.

«Работы проводились в отсутствие контроля со стороны сотрудника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда. В результате допущенных нарушений тракторист-машинист 1979 года рождения получил удар штангой бороны», - пояснили в региональном СУ СК РФ.

Медики сочли, что травма нанесла тяжкий вред его здоровью. По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда.

Расследование продолжается.