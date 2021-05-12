Жертвами COVID-19 в области стали еще пятеро мужчин

12.05.2021 | 08:27

В Пензенской области продолжают регистрировать смерть от коронавирусной инфекции.

Во вторник, 11 мая, стало известно об уходе из жизни пятерых мужчин. Жертвам было 66, 81, 82, 84 и 89 лет.

Как и большинство людей, чьи жизни унес COVID-19, они страдали сопутствующими хроническими недугами. У всех пятерых выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и атеросклероз. Значатся в списках диагнозов и другие болезни сердечно-сосудистой системы, последствия перенесенных инфарктов и инсультов.

Причиной смерти со всех случаях названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Теперь число жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, достигло 706.

«Выписано 85 человек. Итого выздоровевших - 43 261», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.