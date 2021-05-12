Происшествия

Жертвами COVID-19 в области стали еще пятеро мужчин

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерть от коронавирусной инфекции.

Во вторник, 11 мая, стало известно об уходе из жизни пятерых мужчин. Жертвам было 66, 81, 82, 84 и 89 лет.

Как и большинство людей, чьи жизни унес COVID-19, они страдали сопутствующими хроническими недугами. У всех пятерых выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и атеросклероз. Значатся в списках диагнозов и другие болезни сердечно-сосудистой системы, последствия перенесенных инфарктов и инсультов.

Причиной смерти со всех случаях названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Теперь число жертв, о которых оперативный штаб сообщил за время пандемии, достигло 706.

«Выписано 85 человек. Итого выздоровевших - 43 261», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Очевидно главное культовое сооружение РПЦ на фото неспроста.

Гость||

Жаль, коня дырявого нет на заставке. На радость обитателям Сурского края

Гость||

Че за пьянь в комментариях опять?

Гость||

Гость писал(a):

Жаль, коня дырявого нет на заставке. На радость обитателям Сурского края
Иди просохни.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Имя: Гость
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