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Происшествия

Пропавшего в Пензе мужчину нашли погибшим

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В Пензе прекращены поиски мужчины, пропавшего в воскресенье, 9 мая. Вечером 10-го числа появилась информация о его обнаружении.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

38-летнего мужчину объявили в розыск 10 мая. Волонтерский штаб был развернут в Дальнем Арбекове, рядом с лесом в районе улицы Ладожской.

Как погиб мужчина, не сообщается. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу случившегося пока не поступало.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Отметил день Победы...

Гость||

Соболезнования семье погибшего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Волонтерский штаб был развернут в Дальнем АрбековЕ, рядом с лесом в районе улицы Ладожской.
В Дальнем АрбековО!

Гость||

Сейчас у них правильно АрбековЕ,хотя так тупо читается

Имя: Гость
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