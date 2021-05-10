Пропавшего в Пензе мужчину нашли погибшим

10.05.2021 | 21:52

В Пензе прекращены поиски мужчины, пропавшего в воскресенье, 9 мая. Вечером 10-го числа появилась информация о его обнаружении.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

38-летнего мужчину объявили в розыск 10 мая. Волонтерский штаб был развернут в Дальнем Арбекове, рядом с лесом в районе улицы Ладожской.

Как погиб мужчина, не сообщается. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу случившегося пока не поступало.