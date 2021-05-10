В Пензе разыскивают горожанина с серым рюкзаком

10.05.2021 | 14:10

В Пензе волонтеры объявили розыск 38-летнего жителя областного центра Дениса Сергеевича Конякина. Мужчина пропал в воскресенье, 9 мая. О его местонахождении до сих пор нет сведений.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 10 мая.

Рост Дениса Конякина - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза голубые. В день исчезновения был одет в сине-голубую ветровку с капюшоном, брюки цвета хаки, обувь - кроссовки. С собой мужчина взял серый рюкзак.

Среди особых примет указано, что пензенец носит бороду и усы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Конякина, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.