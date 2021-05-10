Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|15:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензе разыскивают горожанина с серым рюкзаком

Печать

В Пензе волонтеры объявили розыск 38-летнего жителя областного центра Дениса Сергеевича Конякина. Мужчина пропал в воскресенье, 9 мая. О его местонахождении до сих пор нет сведений.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 10 мая.

Рост Дениса Конякина - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза голубые. В день исчезновения был одет в сине-голубую ветровку с капюшоном, брюки цвета хаки, обувь - кроссовки. С собой мужчина взял серый рюкзак.

Среди особых примет указано, что пензенец носит бороду и усы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Конякина, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Уже 50 минут прошло, а дурачок про детишек что-то молчит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина пропал в воскресенье, 9 мая.
Забухал поди.

Гость||

С 9 мая пропал, сегодня 10, как быстро искать начали, надо же, обычно "ждите 3 суток"

Гость||

Гость писал(a):

С 9 мая пропал, сегодня 10, как быстро искать начали, надо же, обычно "ждите 3 суток"
Искать всегда надо сразу. Про 3 суток придумали дурачки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте