В области зарегистрировали 690 смертей от коронавируса

09.05.2021 | 08:56

В субботу, 8 мая, в региональном оперативном штабе сообщили о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Зарегистрирована гибель двух мужчин 1940 года рождения. Оба жителя региона страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией.

Скончались две женщины, 1925 и 1931 года рождения. В числе сопутствующих заболеваний у обеих указаны заболевания сердечно-сосудистой системы. 96-летняя жительница области также страдала хроническим бронхитом в стадии обострения, системным остеопорозом, панкреатитом, очаговым пневмосклерозом.

Общее число погибших от коронавирусной пневмонии в области составило 690.

За сутки медики выписали 92 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 43 003 человека.