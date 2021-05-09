Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мая 2021|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В области зарегистрировали 690 смертей от коронавируса

Печать

В субботу, 8 мая, в региональном оперативном штабе сообщили о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Зарегистрирована гибель двух мужчин 1940 года рождения. Оба жителя региона страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией.

Скончались две женщины, 1925 и 1931 года рождения. В числе сопутствующих заболеваний у обеих указаны заболевания сердечно-сосудистой системы. 96-летняя жительница области также страдала хроническим бронхитом в стадии обострения, системным остеопорозом, панкреатитом, очаговым пневмосклерозом.

Общее число погибших от коронавирусной пневмонии в области составило 690.

За сутки медики выписали 92 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 43 003 человека.

0
0
0
0
 
Гость||

Вирус наступает.

Плотно взял в кольцо.

Наколи мне, кольщик,

Маску на лицо.

Гость||

Вот в День Победы можно было и не писать о смерти ветеранов.Посоедних потеряем в панлемию.

Гость||

Гость писал(a):

Посоедних потеряем в панлемию.
Не дай Б-г!

Ветеранов и так децл осталось.

Гость||

Данные этого "штаба" в несколько раз занижены от данных Росстата!

Хватит врать!

Всем здоровья!

С днем Победы!

Гость||

Врут по-детски и не краснеют...

Гость||

Брехать за бабки легко и приятно.

Гость||

Гость писал(а):

> Вирус наступает.

> Плотно взял в кольцо.

> Наколи мне, кольщик,

> Маску на лицо.

Однако ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте