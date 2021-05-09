В области зарегистрировали 690 смертей от коронавируса

В субботу, 8 мая, в региональном оперативном штабе сообщили о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.
Зарегистрирована гибель двух мужчин 1940 года рождения. Оба жителя региона страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией.
Скончались две женщины, 1925 и 1931 года рождения. В числе сопутствующих заболеваний у обеих указаны заболевания сердечно-сосудистой системы. 96-летняя жительница области также страдала хроническим бронхитом в стадии обострения, системным остеопорозом, панкреатитом, очаговым пневмосклерозом.
Общее число погибших от коронавирусной пневмонии в области составило 690.
За сутки медики выписали 92 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 43 003 человека.
Вирус наступает.
Плотно взял в кольцо.
Наколи мне, кольщик,
Маску на лицо.