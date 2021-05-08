Число победивших COVID-19 пензенцев приближается к 43 тысячам

08.05.2021 | 10:16

В пятницу, 7 мая, в Пензенской области были выписаны 87 человек, победивших инфекцию. Итоговое число выздоровевших составило 42 911.

В этот же день стало известно о смерти от COVID-19 еще четырех человек: мужчин 1936 и 1945 года рождения и женщин 1956-го и 1960-го.

У всех пациентов имелся атеросклероз, у троих - хроническая ишемическая болезнь сердца. 64-летняя женщина в марте перенесла инсульт, страдала рядом серьезных заболеваний: энцефалопатией, желчекаменной болезнью, холициститом. У 60-летней больной был сахарный диабет, пиелонефрит единственной почки, трофическая язва голени.

Причиной смерти всех четырех человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество умерших с начала эпидемии в регионе достигло 686.