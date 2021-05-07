6 жителей области с заболеваниями сердца умерли от COVID-19

07.05.2021 | 09:50

В четверг, 6 мая, стало известно о смерти от COVID-19 еще шестерых жителей Пензенской области.

Это мужчины 1932, 1942, 1943, 1946 года рождения и женщины 1933-го и 1948-го.

Все шесть пациентов страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. У 74-летнего мужчины также имелись заболевания дыхательной системы, цирроз печени, поражения вестибулярного аппарата, эпилепсия; у 77-летнего - мочевой системы. У 72-летней женщины в сопутствующих значатся заболевания легких и сахарный диабет.

Причиной смерти всех шести человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

С начала эпидемии число умерших от CОVID-19 составило 682.

В этот же день выписались 92 человека. Общее количество выздоровевших - 42 824.