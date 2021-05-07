Происшествия

6 жителей области с заболеваниями сердца умерли от COVID-19

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В четверг, 6 мая, стало известно о смерти от COVID-19 еще шестерых жителей Пензенской области.

Это мужчины 1932, 1942, 1943, 1946 года рождения и женщины 1933-го и 1948-го.

Все шесть пациентов страдали хронической ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. У 74-летнего мужчины также имелись заболевания дыхательной системы, цирроз печени, поражения вестибулярного аппарата, эпилепсия; у 77-летнего - мочевой системы. У 72-летней женщины в сопутствующих значатся заболевания легких и сахарный диабет.

Причиной смерти всех шести человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

С начала эпидемии число умерших от CОVID-19 составило 682.

В этот же день выписались 92 человека. Общее количество выздоровевших - 42 824.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Прививки в действии. Сердечникам, аллергикам, диабетикам и людям старше 65 лет Любые ПРИВИВКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

Гость||

крематорщик идиот

Гость||

Хотелось бы знать , сколько в живом виде осталось пенсионеров ? Может в Пензе пора уже медиков сокращать, раз население в разы уменьшилось.Ничего не грворят о вакцинации пожилых, значится не работает вакцина.Пенза - город молодёжи,правильный вирус.

Гость||

Диабетикам запрещены прививки? С чего бы это?

Гость||

Гость писал(а):

> Прививки в действии. Сердечникам, аллергикам, диабетикам и людям старше 65

> лет Любые ПРИВИВКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Пенсионный фонд апплодирует Ковиду.

Гость||

Да, интересно бы узнать, сколько из умерших с ковидом успели сделать хоть первый укол этим спутником ?

В Израиле, к примеру, за два месяца вакцинации январь-февраль успели привить 88% жителей старше 70.

И за эти два месяца умерших среди них оказалосьь в 2.5 раза больше, чем за весь предыдущий 2020 год.

Совпадение?

Гость||

Ещё минус 90тыр в месяц,нагрузки на ПФР...Этож какая экономия по всей стране,а?Я думаю они в восторге.

Гость||

Они скоро, наверное, разработают такие прививки, от которых при наступлении пенсионного возраста будет наступать смерть. Очень им не нравится, что пенсионеры живут на свою законно заработанную пенсию.

Гость||

В Волгограде 68-летней пенсионерке с тромбозом, появившемся после вакцинации «Спутником V», провели операцию. Как сообщает V1.RU, медики вскрыли женщине вену, чтобы разогнать поток застоявшейся крови.

Дочь пожилой женщины рассказала изданию, что ее мать находится в больнице уже третью неделю и пока еще продолжает лечение, состояние — хоть и медленно — но улучшается.

«Врачи не говорят прямо, что у мамы случилась беда после прививки, но все же это очень странно, ведь черные пятна появились на ноге на следующий день после вакцинации, — отметила собеседница издания.

«Волгоградка Татьяна Литвиненко по настоянию терапевтов сделала прививку от коронавируса. На следующий день у 68-летней пенсионерки покраснела, а затем и почернела стопа, начались адские боли. Родные пострадавшей пенсионерки связали заболевание с вакцинацией, увидев в случившемся связь», — говорится в статье V1.

Гость||

Российская власть оказалась, вероятно, в самом серьезном экономическом и политическом кризисе за все двадцать с лишним лет своего существования. И вот за несколько последних дней ей прилетело еще и два жестких ультиматума.

Первый — от «западных партнеров». В резолюции Европарламента впервые в официальных документах ЕС содержится прямой призыв «заблокировать доступ России к системе SWIFT» в связи с тактикой «гибридной войны Кремля», взрывами склада боеприпасов в Чехии, которые называются в документе «нападением на ЕС и НАТО в целом», давлением российских властей на оппозицию внутри страны, обнулением президентских сроков на «сомнительном референдуме», использованием боевых отравляющих веществ, как внутри РФ, так и за ее пределами и, конечно же, в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной.

Вдобавок резолюция Европарламента призывает власти Германии и все заинтересованные международные компании отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», который в тексте документа назван «вредным проектом».

Второй ультиматум, не настолько прямой, но, пожалуй, даже более опасный, прозвучал из уст представительницы того самого глубинного народа, о котором власть якобы так заботится и мнением которого прикрывается. Я имею в виду видеозапись выступления 90-летней пенсионерки из Саратова, с которой опрометчиво попытался пообщаться «вышедший в народ» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Но обо всем по порядку. Начнем с европейского ультиматума. Тут надо обратить внимание, что вплоть до самого последнего времени Европа по отношению к РФ занимала более сдержанную позицию, чем США. И это понятно — экономически европейские страны гораздо больше привязаны к Москве. Больше того в Брюсселе о подобных жестких мерах в отношении Кремля не заикались даже в 2014 году после единодушно признанного Евросоюзом «незаконной аннексией» присоединения Крыма и начала военных действий на востоке Украины. Мимоходом замечу, что если бы подобный ультиматум прозвучал в марте 2014-го, то возможно никаких «народных республик» в Донбассе бы не возникло, а более 13 тысяч человек, погибших там в результате военных действий, остались бы живы.

Гость||

Вы с чего решили, что при диабете прививки запрещены?

Гость||

Гость писал(a):

В Израиле, к примеру, за два месяца вакцинации январь-февраль успели привить 88% жителей старше 70.

И за эти два месяца умерших среди них оказалосьь в 2.5 раза больше, чем за весь предыдущий 2020 год.

Совпадение?

Не думаю. Скорее, наоборот, вакцина именно на это и рассчитана. Но у нас в стране пожилые - это самые наивные. доверчивые,верят всему и каждому. посмотрите, кого в первую очередь дурят мошенники? А государство?..

Гость||

А почему в списке нет моего соседа, который умер от ковида в КИМ'е очень скоротечно, за считанные дни? От симптомов до реанимации у него прошел крайне короткий срок. И не старый он был... Или список публикуется после вскрытия с небольшим запаздыванием? Вообще очень уж быстро он погиб... не британский ли штамм? Ну это пока всего лишь только мысли, а не информация... я хорошо запомнил его фразу: "... я этот ваш вирус"... Он не соблюдал совсем ничего... Мне очень жаль что он ушел. Хорошо с ним общались. Вообще прикольный был мужик. Как говорят, царство ему небесное...

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