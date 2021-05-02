Коронавирус: в области жертвами инфекции стали 6 женщин

02.05.2021 | 09:59

В региональном оперативном штабе сообщили о смертях от коронавирусной инфекции, зарегистрированных в субботу, 1 мая.

COVID-19 унес жизни 6 жительниц Пензенской области 1932, 1937, 1938, 1943, 1956 и 1962 года рождения. Пациентки страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, артериальной гипертензией, а также хроническим панкреатитом, циррозом печени.

Причиной смерти женщин стала коронавирусная пневмония.

Общее число жертв инфекции в регионе достигло 655. Зарегистрирована гибель 291 мужчины и 364 женщин.

За сутки медики выписали 82 человек. С начала эпидемии вирус побороли 42 391.