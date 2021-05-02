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Происшествия

Коронавирус: в области жертвами инфекции стали 6 женщин

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В региональном оперативном штабе сообщили о смертях от коронавирусной инфекции, зарегистрированных в субботу, 1 мая.

COVID-19 унес жизни 6 жительниц Пензенской области 1932, 1937, 1938, 1943, 1956 и 1962 года рождения. Пациентки страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, артериальной гипертензией, а также хроническим панкреатитом, циррозом печени.

Причиной смерти женщин стала коронавирусная пневмония.

Общее число жертв инфекции в регионе достигло 655. Зарегистрирована гибель 291 мужчины и 364 женщин.

За сутки медики выписали 82 человек. С начала эпидемии вирус побороли 42 391.

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Гость||

Мор пенсионеров.Печально , а главное всех это устраивает.Экономика должна быть экономной .

Гость||

Не всех, конечно, это устраивает. Но тех, кого устраивает, мы знаем

Гость||

Стали правдивые данные давать,при новом ВРИО,раньше врали безбожно.

Гость||

ПФР - генеральный спонсор...

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Имя: Гость
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