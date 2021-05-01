От COVID-19 умерли еще пять жителей Пензенской области

01.05.2021 | 10:29

Вечером в пятницу, 30 апреля, стало известно, что еще пять жителей Пензенской области скончались от COVID-19 - мужчина 1946 года рождения и женщины 1928, 1932, 1937 и 1951-го.

У всех пациентов наблюдались сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы: хроническая ИБС, атеросклероз аорты и другие. Мужчина десятью сутками раньше перенес инфаркт мозга. 69-летняя женщина страдала, помимо прочего, сахарным диабетом II типа.

Причиной смерти всех пятерых человек признана коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество скончавшихся с начала эпидемии в регионе достигло 649.

В этот же день были выписаны 76 человек. Итого выздоровевших - 42 309.