Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще шесть жизней

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В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, информацию о которых обнародовал оперативный штаб, достигло 628.

В понедельник, 26 апреля, стало известно об уходе из жизни еще шестерых пациентов. Это четверо мужчин (85, 70, 62 и 57 лет) и две женщины (79 и 63 года).

Кроме COVID-19, у них выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, у некоторых было ожирение и диабет.

«Выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 41 924», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Вакцина работает, почему то в обратном направлении

Гость||

как начали прививаться,так помирать стали в день по 6 человек! Кто-нибудь из врачей может ЭТО объяснить???

Гость||

Заболевали по 230 в сутки - умирали 2-3. Сейчас по 90, а умирают по 6...

Гость||

Гость писал(a):

Заболевали по 230 в сутки - умирали 2-3. Сейчас по 90, а умирают по 6...
мне кажется все зависит от того кто и как считает.

Гость||

Гость писал(a):

ак начали прививаться,так помирать стали в день по 6 человек! Кто-нибудь из врачей может ЭТО объяснить???
Я не врач, но могу объяснить. Раньше статистику занижали, а теперь немножко стали приоткрывать, чтобы как-то мотивировать нас идти прививаться. Реальные цифры смертности никто не показывает до сих пор.

Гость||

Да просто врать меньше стали,чем при Дине!

Вы сами-то верите,что раньше меньше умирали?

У всех есть знакомые,друзья, родственники, которые пострадали от этой гадости!

А вакцина действует,только упрямые мракобесы,как попка дурак повторяют:"Мы умные,не будем прививаться!"..

Посмотрите статистику у "них", количество смертей там гораздо ниже,в той же Великобритании привито 80% населения,и умерло вчера всего 11 человек-и это на 70 миллионов человек! А у нас привито 15%,поэтому и мрут,как мухи,прости Господи!

Башкой думайте!

Гость||

Гость писал(a):

как начали прививаться,так помирать стали в день по 6 человек! Кто-нибудь из врачей может ЭТО объяснить???
Сейчас умирают те кто несколько месяцев лежал на ИВЛ и их организм не смог восстановится после воздействия вируса.

Вакцина не лечит и не даёт 100% гарантии что человек не заболеет, а лишь знакомит его иммунную систему с вирусом чтобы в случае заражения она как можно быстрее начала самостоятельно с ним бороться и последствия заражения были минимальными.

Гость||

Гость писал(a):

А у нас привито 15%,поэтому и мрут,как мухи,прости Господи!

Меньше - по официальным данным 1-ю прививку сделали 6,5 млн вторую 4,5 млн человек при населении России в 146 млн человек это в лучшем случае 3-4%, остальные полагаются на русский авось пронесёт.

Мотовилов (гость)||

Да обычная уже заказная брехня ради бизнеса в медицине. Умирают по естественным причинам, включая заражение в клинике и ослабление самоизоляцией и психическими атаками в сми и на улицах. Вкалывают наивным согласным либо пустышки, либо заведомо вредные жидкости.

Мотовилов (гость)||

Немаловажным для региона делом является и сокращение доли пенсионного населения. Посадник Ваня Баранов отдавал приказы укалывания деревенских стариков вплоть до последнего дня своей государственной одиссеи. С гнусной ухмылочкой достойного сокамерника.

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(а):

инфекционные заболевания закапываем в землю, а грунтовые воды рядом.

============================================

Если бы всё было так страшно,

то человечество давно бы уже вымерло

Гость||

Какой кошмар -люди умирают не только от ковида!Но с 2020 года много знакомых ушли в мир иной!Негатив давящий на психику людям СМИ,ТВ!

Гость||

Гость писал(а):

> Да просто врать меньше стали,чем при Дине!

> Вы сами-то верите,что раньше меньше умирали?

> У всех есть знакомые,друзья, родственники, которые пострадали от этой

> гадости! ...

Нет у нас таких!

Гость||

Мотовилов писал(а):

> Да обычная уже заказная брехня ради бизнеса в медицине. Умирают по

> естественным причинам, включая заражение в клинике и ослабление

> самоизоляцией и психическими атаками в сми и на улицах. Вкалывают наивным

> согласным либо пустышки, либо заведомо вредные жидкости.

Истину глаголешь.

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Имя: Гость
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