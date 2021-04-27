В Пензенской области коронавирус унес еще шесть жизней

27.04.2021 | 08:10

В Пензенской области число жертв коронавирусной инфекции, информацию о которых обнародовал оперативный штаб, достигло 628.

В понедельник, 26 апреля, стало известно об уходе из жизни еще шестерых пациентов. Это четверо мужчин (85, 70, 62 и 57 лет) и две женщины (79 и 63 года).

Кроме COVID-19, у них выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, у некоторых было ожирение и диабет.

«Выписаны 83 человека. Итого выздоровевших - 41 924», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.