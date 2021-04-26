В Пензенской области от COVID-19 умерли еще шесть человек

26.04.2021 | 08:12

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от коронавирусной инфекции. В воскресенье, 25 апреля, стало известно об уходе из жизни шестерых человек: мужчины и пяти женщин. Ему было 72, пациенткам - 86, 66 и трем - по 82 года.

Старшая из жертв страдала артериальной гипертензией и ожирением. У всех остальных выявили хроническую ишемическую болезнь сердца. Также в списках диагнозов у разных людей упоминается сахарный диабет, атеросклероз, нарушение ритма и проводимости, панкреатит.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб обнародовал информацию о 622 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Выписаны 78 человек. Итого выздоровевших 41 881», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.