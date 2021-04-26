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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще шесть человек

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от коронавирусной инфекции. В воскресенье, 25 апреля, стало известно об уходе из жизни шестерых человек: мужчины и пяти женщин. Ему было 72, пациенткам - 86, 66 и трем - по 82 года.

Старшая из жертв страдала артериальной гипертензией и ожирением. У всех остальных выявили хроническую ишемическую болезнь сердца. Также в списках диагнозов у разных людей упоминается сахарный диабет, атеросклероз, нарушение ритма и проводимости, панкреатит.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб обнародовал информацию о 622 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Выписаны 78 человек. Итого выздоровевших 41 881», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Сколько из них православных?

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Вот более реальные цифры стали показывать...

Гость||

О, хорошая новость

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ему было 72, пациенткам - 86, 66 и трем - по 82 года.
Правильно это называется естественная убыль населения. Интересно сколько они должны были жить если их смерть считают скоропостижной и преждевременной? И главное от ковида. Эти люди полностью исчерпали свой жизненный потенциал. И прав Медведев за здоровьем не следили. ожирели и вообще зарядкой не занимались. Еще родственников надо оштрафовать за то что их близкие умерли не соблюдая правил оздоровления и продления жизни. В назидание.

Гость||

Гость писал(a):

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.
Да, там на свалке прямо и бульдозером загребать в этот колумбарий. Проще надо, сжечь и развеять по полю.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.

Ваня зажал полмиллиарда под кроватью, а хватило бы и не на один.

Гость||

Полмиллиарда было когда брали, в последний раз объявили почти 250, к концу следствия останется тысяч 150. И Ваньку к жертвам припишут.

Гость||

Гость писал(a):

И Ваньку к жертвам припишут.
И прокуратура выплатит моральный вред в полмиллиарда.

Гость||

Как только Китай заявил, что полностью отделяется от $ и евро, сразу понёсся коронавирус. Оч странно. Так же турция отказалась от доллара.

Гость||

Для родственников это скорбь, неважно какой возраст умершего. Обсуждаете ерунду какую-то, т.к. язык почесать захотелось.

Имя: Гость
Комментарий:

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