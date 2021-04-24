Одного из пострадавших в бассейне детей госпитализировать не стали

24.04.2021 | 20:11

Одному из юных пловцов, занимавшихся в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове, где случилось массовое отравление хлором, помощь врачей в условиях больничного стационара не потребовалась. Госпитализировано 20 детей.

Всего в группе занимался 21 человек. 7 из них направлены в Пензу.

«Как пояснили специалисты регионального министерства здравоохранения, состояние одного из детей, находившихся на занятиях в бассейне «Волна», не потребовало госпитализации. В связи с этим он был отпущен домой. Состояние здоровья остальных уточняется», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Первоначально сообщалось о том, что пострадали 18 детей. Затем было уточнено, что их было 20.

ЧП в нижнеломовском бассейне произошло в 16:00 в субботу, 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке юных пловцов.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование ведет группа, в состав которой вошли специалисты по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

Также проверку обстоятельств ЧП проводит прокуратура. Сотрудники ведомства выяснят, как в учреждении оказывали услуги и соответствует ли бассейн требованиям законодательства.