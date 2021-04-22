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Происшествия

Смерть в автомобиле: в Пензе расследуют гибель двух мужчин

Печать

В Пензе в легковых автомобилях обнаружили тела двух мужчин. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сообщение о том, что в припаркованной у участка СНТ на Барковке «Газели» находится труп мужчины, поступило правоохранителям в 18:31 21-го числа.

Погибший 1978 года рождения. При первоначальном осмотре на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Другое тело находилось в автомобиле ВАЗ-2110. Машина стояла у дома на улице Терновского. Погибший - мужчина 1993 года рождения. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при первом осмотре не выявили.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели обоих мужчин. Проводится проверка.

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Гость||

может мода такая пошла

Гость||

Тазы убивают

Гость||

Привитые были?

Гость||

Люди гибнут за просто так, о какой продолжительности речь может идти.

Гость||

Гость писал(a):

Привитые были?
да кто ж тупака то будет вакцинировать

Гость||

а что такое люди смертны, мало ли где смерть застала человека, лишь бы не было ранений и насильственного чего а так все естетственно, а что естественно то не безобразно

Гость||

Гость писал(a):

Тазы убивают
Увы,но да, от этого убогого жуткого брака нужно избавляться повышением налога и страховок. Только так этот хлам можно убрать с улиц.

Гость||

Гость писал(a):

да кто ж тупака то будет вакцинировать
Трупа то? Воры для отчетности запросто, у воров трупы на выборы десятилетиями ходят.

Гость||

Люди мрут, как мухи .Печально

Имя: Гость
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