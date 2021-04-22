Смерть в автомобиле: в Пензе расследуют гибель двух мужчин

22.04.2021 | 11:08

В Пензе в легковых автомобилях обнаружили тела двух мужчин. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сообщение о том, что в припаркованной у участка СНТ на Барковке «Газели» находится труп мужчины, поступило правоохранителям в 18:31 21-го числа.

Погибший 1978 года рождения. При первоначальном осмотре на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Другое тело находилось в автомобиле ВАЗ-2110. Машина стояла у дома на улице Терновского. Погибший - мужчина 1993 года рождения. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при первом осмотре не выявили.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели обоих мужчин. Проводится проверка.