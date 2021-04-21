Происшествия

Нетрезвый мужчина с топором пытался попасть в дом в центре Пензы

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В ночь с 20 на 21 апреля в центре Пензы задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы в 1:53. Женщина набрала телефон «02» и рассказала, что в ее дом на улице Революционной пытается проникнуть неадекватный гражданин.

По указанному адресу выехал ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Злоумышленник был взят на месте. Им оказался 34-летний супруг потерпевшей, с которым они в настоящее время разводятся.

По словам женщины, они давно не живут вместе, дом принадлежит ей.

«Поздней ночью, находясь в состоянии опьянения, он ворвался в ее двор и попытался проникнуть в жилое помещение, но испуганная женщина успела закрыть дверь изнутри. Тогда гражданин схватил предмет, похожий на топор, и начал ломать входную дверь», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Задержанного мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тогда гражданин схватил предмет, похожий на топор и начал ломать входную дверь»
предмет похожий на топор, это и есть топор)) Что на него может быть похоже еще?)

Гость||

Алевтина! Не впадай в амбицию,

Он со всей душой,а ты в милицию...

Гость||

Гость писал(a):

Что на него может быть похоже еще?)
Муляж топора из г...на и палок. Например. Не благодари

Гость||

Гость писал(a):

Не благодари
Одиноко тебе? В каждой теме благодарности выпрашиваешь.

Гость||

Че вы с утра туфту втираете? Кто арестован сегодня,у кого обыски,сколько мульёнов изъято?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тогда существо, похожее на гражданина схватило предмет, похожий на топор, и начало ломать предмет, похожий на входную дверь

Гость||

Гость писал(a):

Не благодари

Одиноко тебе? В каждой теме благодарности выпрашиваешь

Девочки из рекламы банкротства приглянулись и запал...

Имя: Гость
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