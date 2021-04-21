Нетрезвый мужчина с топором пытался попасть в дом в центре Пензы

21.04.2021 | 09:03

В ночь с 20 на 21 апреля в центре Пензы задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы в 1:53. Женщина набрала телефон «02» и рассказала, что в ее дом на улице Революционной пытается проникнуть неадекватный гражданин.

По указанному адресу выехал ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Злоумышленник был взят на месте. Им оказался 34-летний супруг потерпевшей, с которым они в настоящее время разводятся.

По словам женщины, они давно не живут вместе, дом принадлежит ей.

«Поздней ночью, находясь в состоянии опьянения, он ворвался в ее двор и попытался проникнуть в жилое помещение, но испуганная женщина успела закрыть дверь изнутри. Тогда гражданин схватил предмет, похожий на топор, и начал ломать входную дверь», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Задержанного мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.