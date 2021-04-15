От коронавирусной инфекции вылечили более 41 000 пензенцев

15.04.2021 | 20:53

Число жителей Пензенской области, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 15 апреля.

«Выписаны сегодня 95 человек. Итого выздоровевших - 41 034», - пояснили представители кабмина.

В этот же день зарегистрировали четыре смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Из жизни ушли три женщины и мужчина.

Пациенту было 88 лет. Он страдал ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, аритмией и артериальной гипертензией. Такие же диагнозы были поставлены 81-летней женщине.

Третьей жертвой стала пациентка 69 лет. У нее кроме перечисленных недугов выявили сахарный диабет II типа и остеопороз. Известно, что она перенесла операцию после перелома плечевой кости.

У младшей из умерших женщин - 41-летней - кроме COVID-19 было ожирение III степени.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 584 жертвы коронавируса.