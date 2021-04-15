Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|21:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

От коронавирусной инфекции вылечили более 41 000 пензенцев

Печать

Число жителей Пензенской области, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 15 апреля.

«Выписаны сегодня 95 человек. Итого выздоровевших - 41 034», - пояснили представители кабмина.

В этот же день зарегистрировали четыре смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Из жизни ушли три женщины и мужчина.

Пациенту было 88 лет. Он страдал ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, аритмией и артериальной гипертензией. Такие же диагнозы были поставлены 81-летней женщине.

Третьей жертвой стала пациентка 69 лет. У нее кроме перечисленных недугов выявили сахарный диабет II типа и остеопороз. Известно, что она перенесла операцию после перелома плечевой кости.

У младшей из умерших женщин - 41-летней - кроме COVID-19 было ожирение III степени.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 584 жертвы коронавируса.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте