Происшествия

Сердобским коммунальщикам травма 5-летнего малыша обошлась в 50 тыс.

Печать

История с 5-летним ребенком, который травмировался в Сердобске на остановке транспорта, стоила коммунальщикам денег. Об этом рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Инцидент произошел 4 февраля. Сердобчанка с ребенком выходила из автобуса. Сын поскользнулся, упал лицом на металлические фрагменты срезанных ножек мусорного бака и сильно поранился.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что территорию по муниципальному контракту обслуживает МУП «Жилищное хозяйство».

Прокурор Сердобского района внес представления директору унитарного предприятия и главе администрации Сердобска. Коммунальщики демонтировали опасные конструкции и очистили остановку от снега и льда.

Но этим дело не закончилось. Прокурор обратился в суд, который взыскал с МУП «Жилищное хозяйство» в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, его матери возмещены понесенные на лечение расходы.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура района.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

мдяяяя всего 50 тыс. а ведь это могло ему жизни стоить! как говорится, пока беда не постучится!

Гость||

Какие меры приняты в отношении безответственной мамочки? Опять попустительство?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте