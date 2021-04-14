Сердобским коммунальщикам травма 5-летнего малыша обошлась в 50 тыс.

14.04.2021 | 15:29

История с 5-летним ребенком, который травмировался в Сердобске на остановке транспорта, стоила коммунальщикам денег. Об этом рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Инцидент произошел 4 февраля. Сердобчанка с ребенком выходила из автобуса. Сын поскользнулся, упал лицом на металлические фрагменты срезанных ножек мусорного бака и сильно поранился.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что территорию по муниципальному контракту обслуживает МУП «Жилищное хозяйство».

Прокурор Сердобского района внес представления директору унитарного предприятия и главе администрации Сердобска. Коммунальщики демонтировали опасные конструкции и очистили остановку от снега и льда.

Но этим дело не закончилось. Прокурор обратился в суд, который взыскал с МУП «Жилищное хозяйство» в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, его матери возмещены понесенные на лечение расходы.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура района.