Происшествия

В колодце на улице Пушанина нашли погибшего бездомного

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Утром в среду, 7 апреля, в Пензе на улице Пушанина обнаружили тело 61-летнего мужчины без определенного места жительства. Труп лежал в колодце теплотрассы.

Для его извлечения полицейские привлекли сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения и треноги извлекли тело погибшего из колодца и передали его представителям правоохранительных органов, сообщили в ППСЦ.

«При осмотре тела на нем не обнаружено телесных повреждений. Для установления точных причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Ну,что бомж это можно определить ,но как они вот так точнёхонько возраст определили?

Гость||

Гость писал(а):

> Ну,что бомж это можно определить ,но как они вот так точнёхонько возраст

> определили?

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По базе. Если бомж, то не обязательно без документов.

Гость||

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Имя: Гость
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