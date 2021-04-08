В колодце на улице Пушанина нашли погибшего бездомного

08.04.2021 | 16:53

Утром в среду, 7 апреля, в Пензе на улице Пушанина обнаружили тело 61-летнего мужчины без определенного места жительства. Труп лежал в колодце теплотрассы.

Для его извлечения полицейские привлекли сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения и треноги извлекли тело погибшего из колодца и передали его представителям правоохранительных органов, сообщили в ППСЦ.

«При осмотре тела на нем не обнаружено телесных повреждений. Для установления точных причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.