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Происшествия

Появились фото с места смертельной аварии под Нижним Ломовом

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В распоряжении редакции сетевого издания «ПензаИнформ» появились фотографии с места смертельной аварии, которая случилась 2 апреля в Нижнеломовском районе.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 22:00 на 527-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Ford Focus, которым управлял 35-летний мужчина, и большегруз DAF с 62-летним шофером.

36-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя Ford бригада медиков осмотрела на месте, оказала помощь и отпустила, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Водитель Ford пояснил, что заснул, не понял, как оказался в ДТП, выкинуло на встречную полосу, пассажир скончался на месте, не приходя в сознание», - рассказали очевидцы, предоставившие фото.

На снимках видно, что легковое авто превратилось в груду металла, у фуры повреждена передняя часть справа.

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Гость||

Это все от большого познания ПДД.

Гость||

Это от усталости, а не от большого познания пдд

Гость||

Кто знает ПДД, никогда не уснёт!

Имя: Гость
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