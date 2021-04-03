В Пензенской области столкнулись Ford и DAF, есть погибший

03.04.2021 | 13:05

В пятницу, 2 апреля, в Нижнеломовском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 22:00 на 527-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Ford Focus, которым управлял 35-летний мужчина, и большегруз DAF с 62-летним шофером за рулем.

36-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю повезло больше: бригада медиков осмотрела его, оказала помощь и отпустила.

Причины и обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.