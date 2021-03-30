Происшествия

Под Кузнецком столкнулись AUDI А6, грузовик и автобус

Печать

В Пензенской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса. Инцидент произошел вечером во вторник, 30 марта, под Кузнецком.

По предварительным данным, в 18:10 на 736-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись три транспортных средства: автомобиль AUDI А6 (возраст водителя пока не называется), «МАЗ» под управлением 42-летнего мужчины и автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 43-летний водитель.

«В результате водитель «Ауди» (мужчина), а также пассажир «ПАЗа» (женщина) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Данные участников ДТП устанавливаются», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии, разместили в группе «Подслушано в Кузнецке» во «Вконтакте». Судя по кадрам, иномарка превратилась в груду металла. У автобуса оказалась повреждена передняя часть.

По факту случившегося будет проведена проверка.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте