Под Кузнецком столкнулись AUDI А6, грузовик и автобус

30.03.2021 | 19:16

В Пензенской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса. Инцидент произошел вечером во вторник, 30 марта, под Кузнецком.

По предварительным данным, в 18:10 на 736-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись три транспортных средства: автомобиль AUDI А6 (возраст водителя пока не называется), «МАЗ» под управлением 42-летнего мужчины и автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 43-летний водитель.

«В результате водитель «Ауди» (мужчина), а также пассажир «ПАЗа» (женщина) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Данные участников ДТП устанавливаются», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии, разместили в группе «Подслушано в Кузнецке» во «Вконтакте». Судя по кадрам, иномарка превратилась в груду металла. У автобуса оказалась повреждена передняя часть.

По факту случившегося будет проведена проверка.