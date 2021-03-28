Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|18:03
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Происшествия

В УГИБДД объяснили, за что приковали к забору пензенца без штанов

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На улице Калинина в Пензе мужчину со спущенными штанами приковали наручниками к забору. Кадры с инцидентом появились в воскресенье, 28 марта, в группе penza_novosti социальной сети Instagram.

На такую меру пошли инспекторы ДПС. Автор поста признался, что начало истории, как и причина поступка правоохранителей, ему не известны.

«Судя по всему, полицейские приковали его, потом ушли в машину, посидели, а потом его пошли и отстегнули. Когда я вышел на улицу, мужчины уже не было, как и сотрудников ДПС», - рассказал пензенец.

На видео - мужчина в куртке со снятыми брюками стоит у забора. Рядом находятся сотрудники ГИБДД. Вероятно, они расстегивают наручники. Затем правоохранители уходят, а задержанный надевает штаны.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

«27 марта примерно в 16:45 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП на улице Калинина, напротив дома № 119д, с участием автомобилей Renault Sandero и Chevrolet Lanos, при этом 50-летний водитель Chevrolet имел признаки опьянения», - пояснили в отделении пропаганды.

Когда сотрудники ДПС прибыли на место, они увидели, что машины получили механические повреждения. Что касается водителей, то оба остались целы. Однако нетрезвый автомобилист, управлявший Chevrolet, агрессивно вел себя по отношению к 36-летней женщине, которая была за рулем Renault.

Инспекторы, желая пресечь конфликт, потребовали от мужчины сесть с ними в патрульный автомобиль, но через некоторое время, пока оформлялись документы, водитель повел себя неадекватно: хотел вывести из строя видеокамеры и монитор в салоне машины.

«На неоднократные законные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал, продолжая свои противоправные действия», - добавили в отделении пропаганды.

Тогда инспекторы приняли решение применить наручники. Не желающего образумиться мужчину пристегнули к забору. Тот, оказавшись несвободным, попытался привлечь к себе внимание: выкрикивал невнятные фразы и снял с себя брюки.

Когда сотрудники ДПС подготовили все необходимые материалы, они освободили автомобилиста. К тому моменту он уже успокоился, осознал, что сделал, и принес извинения.

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Источник — видео instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Ну и ходил бы без штанов.Зачем дали надеть.

Гость||

А почему не привлекли за невыполнение законного требования сотрудников полиции?

Гость||

Гость писал(a):

Ну и ходил бы без штанов.Зачем дали надеть.
Две руки у него ещё росли на спине, они и сняли штаны. Сам виноват.

Гость||

Фокусник Гудини отдыхает. Сумел освободиться от наручников под водой и только тогда всплыл

Гость||

Задачка для старшеклассников по ОБЖ. Как снять штаны, если тебя приковали наручниками. Ответ: приезжай в Пензу к гаишникам. Научат.

Гость||

Так судя по всему прицепили за одну руку. Вторая свободная была

Имя: Гость
Комментарий:

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