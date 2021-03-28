Происшествия

В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 522

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В воскресенье, 28 марта, в региональном оперативном штабе сообщили о смерти трех пациентов с коронавирусом.

Скончался 73-летний житель области. У пензенца имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и аденома правого надпочечника.

Также жертвой коронавируса стал 54-летний мужчина. Пациент страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2-го типа, холециститом.

Инфекция унесла жизнь 67-летней пензячки. У женщины был метаболический синдром и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, от COVID-19 и осложнения в виде пневмонии с начала эпидемии скончались 522 жителя области: 237 мужчин и 285 женщин. Возраст жертв инфекции от 26 до 95 лет.

Выписаны 133 человека, итого выздоровевших 38 540, добавили в региональном оперштабе.

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