В Пензенской области от COVID-19 умерли три пожилых пациента

В субботу, 27 марта, стало известно о трех новых летальных случаях, причиной которых стал COVID-19. Жертвами инфекции стали две женщины, 1930 и 1947 года рождения, и мужчина 1940-го.
У мужчины и старшей из женщин сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты.
Женщина 1947 года рождения также страдала хронической ИБС. У нее были атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь и сахарный диабет II типа.
Причиной смерти всех трех человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
В этот же день выписаны 127 человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 38 407.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Геноцид пожилых.Почему нет вакцинации пожилых ? С пожилыми нужно работать- кто то боится посещать поликлиники, есть кто боится вакцины.В Москве к тётке 70 лет медсестра домой пришла и пригласила на вакцинацию, сделали на следующий день.Она бы сама так и не пошла .Никаких побочек не было.Есть те у кого ноги болят, они далеко не ходят, к таким приезжать нужно, многие детям не особо нужны.В Израиле все без масок- 80% населения привили.Безобразие ! Минздрав очнитесь!