В Пензенской области от COVID-19 умерли три пожилых пациента

27.03.2021 | 20:44

В субботу, 27 марта, стало известно о трех новых летальных случаях, причиной которых стал COVID-19. Жертвами инфекции стали две женщины, 1930 и 1947 года рождения, и мужчина 1940-го.

У мужчины и старшей из женщин сопутствующими заболеваниями были хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты.

Женщина 1947 года рождения также страдала хронической ИБС. У нее были атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь и сахарный диабет II типа.

Причиной смерти всех трех человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В этот же день выписаны 127 человек. В общей сложности количество выздоровевших достигло 38 407.