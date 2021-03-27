Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли еще четверо

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В пятницу, 26 марта, стало известно о смерти еще четырех человек от коронавирусной инфекции - трех женщин (1949, 1950 и 1965 года рождения) и мужчины (1947-го).

У двух женщин сопутствующими заболеваниями были хроническая ИБС, артериальная гипертензия, атеросклероз и ряд других. У самой младшей диагностированы лейомиома матки и ожирение III степени.

Мужчина также страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом, ожирением.

Причиной смерти всех четырех пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, в общей сложности вирус унес жизни 516 жителей региона.

В тот же день были выписаны 149 человек. Число выздоровевших от COVID-19 достигло 38 280.

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Гость||

у них что квота на умерших Не больше и не меньше 4

Гость||

Не надоело ещё?

Лучше пишите, сколько от онкологии в день умирает.

Гость||

"Внезапно" оказывается в фильме "Я — легенда", вирус, уничтоживший большинство людей назывался: Кей-Ви (K-V). И снова "совпадения"?

Цитата из фильма:

"Сильная реакция на воздействие ультрафиолета. Симптомы и анализ образцов тканей указывает на наличие вируса Кей-Ви (K-V)...

... планы Господни. Я тебе расскажу о планах господних. 6 миллиардов было на планете, когда появился вирус. Этот вирус уничтожил 90% людей, то есть 5.5 миллиардов человек — мертвы. У одного процента иммунитет. Остальные 500 несчастных и невезучих миллионов превратились в кошмарных чудовищ. Они безумно голодны и они убивают, пожирают.

Гость||

В фильме люди становятся зомби после вакцинации, в 2021 году...

Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Похороннаая мафия не даёт строить?

Гость||

Гость писал(a):

у них что квота на умерших Не больше и не меньше 4
Смотрите по данным Росстата.Если не ошибаюсь,то за пролый год(ковидный) по Пензе и области умело на 13 тысяч больше,чем в предыдущие годы. А от ковида или с ковидом - это другой вопрос. На этом сайте была инфа.

Всем здоровья,берегите себя и близких.

Гость||

Все, что они сделали дак это поселили мысль... А мы её сами взращиваем.. Они же её могут корректировать... Все по Кону Мироздания... Поселяй в головы мысли нашей победы и им придётся отказаться от своих планов... Никогда не поздно..

Гость||

Черемушкина раньше писала про смерти , где она :)))

До писалась, а ей говорили прекрати про смерти писать и тем а-то про смерти пишет тоже надо перестать писать. Плохая рабочая примета!

Гость||

Где вакцинация пожилых людей ? Как заражаются пожилые ?В магазинах большинство в масках.Пора уже организовывать мобильные бригалы по вакцинации и вакцинировать их на дому .

Гость||

Как же не будут умирать.Массовая вакцинация только на словах.Вакцины нет.Вчера привезли партию,но это крохи.Да и эту не делают .Записана на сегодня,но вчера позвонили и сказали не приходить.В субботу делать не будут,приходите в понедельник.Будет живая очередь.Вы представляете какое столпотворение будет.Придут и кто записн и без записи.Крики и скандалы обеспечены.Почему нельзя было организовать вакцинацию в субботу и воскресенье,как в других областях?

Гость||

Нет никакой пандемии, есть искусственный форс-мажор и накачка паники через СМИ для прикрытия сдувания инфляционного пузыря кабальной кредитно-финансовой системы и её возможной перезагрузки, а также перестройки политики глобального управления Мира.

СМИ (кинематограф) не отображают реальность, а формируют.

Гость||

За прошедший год стало понятно, что афера с коронавирусом именно афера. Для подавляющего большинства он не опасен.

А что до умерших от осложнений - так любой вирус вроде гриппа может дать осложнения вплоть до смерти заболевшего.

Гость||

Ожирение, ожирение, ожирение ... сколько Мельниченко протянет?

Гость||

Результат губернаторства Мельниченко!

Гость||

10.35 Не ходите , от такой вакцинации заболеть можно.В поликлинике на Володарского очередь в кабинет вакцинации отделена ширмой от кабинета, где приём больных с температурой.Кашляющая женщина разделась в разлевалке и прошла через весь коридор к этому кабинету, хотя там есть отдельный вход с улицы и на входе спрашивают куда идёте.Хоть бы воздух обеззараживать повесили.Одно радует- все в масках, медперсонал старается всё сделать быстро.Сейчас пойдут пожилые на вакцинацию , обеспечьте им безопасность инфекционную в поликлиниках.Почему нет дезинфектора для рук, рециркулятора воздуха?

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Имя: Гость
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