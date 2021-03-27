В Пензенской области от COVID-19 умерли еще четверо

В пятницу, 26 марта, стало известно о смерти еще четырех человек от коронавирусной инфекции - трех женщин (1949, 1950 и 1965 года рождения) и мужчины (1947-го).
У двух женщин сопутствующими заболеваниями были хроническая ИБС, артериальная гипертензия, атеросклероз и ряд других. У самой младшей диагностированы лейомиома матки и ожирение III степени.
Мужчина также страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом, ожирением.
Причиной смерти всех четырех пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, в общей сложности вирус унес жизни 516 жителей региона.
В тот же день были выписаны 149 человек. Число выздоровевших от COVID-19 достигло 38 280.
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