Соцсети: В Засечном девушка упала с четвертого этажа

27.03.2021 | 19:55

В субботу, 27 марта, в селе Засечном Пензенского района произошло ЧП - девушка упала с балкона многоэтажки.

Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Со слов очевидцев: девушка на 4 этаже перевесила ноги с балкона, не удержалась и выпала. До этого были слышны крики в течение 20 минут (возможно, ссора с супругом). Состояние тяжелое, увезли в больницу», - говорится в посте.

Сообщение вызвало бурное обсуждение. «Сама перевесила ноги и не удержалась» ,«Она минут 20 кричала, потом только выпрыгнула», - рассказали участники обсуждения.

Они также сообщили, что местные жители вызвали скорую помощь и полицию, а также накрыли пострадавшую одеялом, чтобы она не замерзла. Молодой человек держал ей голову и разговаривал с ней.

Также один из комментаторов рассказал, что девушка смогла самостоятельно шевелиться. «Все хорошо с ней. Скорее всего нога или бедро перелом, но она смогла со спины повернуться на бочок, значит позвоночник цел. Девочка выздоровеет и все будет хорошо!» - написал он.

Большинство подписчиков группы желают пострадавшей скорейшего выздоровления.