Происшествия

Жертвами коронавирусной инфекции стали еще четыре человека

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В среду, 24 марта, в Пензенской области стало известно о четырех смертях от коронавирусной инфекции. Умерли три женщины (в возрасте 60, 89 и 91 года) и мужчина (64 года).

Все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Сообщается, что мужчина ранее перенес шунтирование и пластику аневризмы.

У младшей из женщин была аритмия и сахарный диабет II типа. У второй - желчнокаменная болезнь, холецистолитиаз и диабет (также II типа). У третьей - атеросклеротический нефросклероз и холецистолитиаз.

Таким образом, к 24 марта оперативный штаб сообщил о 509 умерших от коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 184 человека. Итого выздоровевших - 37 975», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Заболевают всё меньше и меньше, а умирают больше и больше...

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

21:47 Один наш всемирно известный кровавый монстр тоже так говорил. Это ты его цитируешь. Молодец, далеко пойдёшь.

Имя: Гость
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