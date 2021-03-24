Жертвами коронавирусной инфекции стали еще четыре человека

24.03.2021 | 21:09

В среду, 24 марта, в Пензенской области стало известно о четырех смертях от коронавирусной инфекции. Умерли три женщины (в возрасте 60, 89 и 91 года) и мужчина (64 года).

Все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, интерстициальным фиброзом миокарда, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Сообщается, что мужчина ранее перенес шунтирование и пластику аневризмы.

У младшей из женщин была аритмия и сахарный диабет II типа. У второй - желчнокаменная болезнь, холецистолитиаз и диабет (также II типа). У третьей - атеросклеротический нефросклероз и холецистолитиаз.

Таким образом, к 24 марта оперативный штаб сообщил о 509 умерших от коронавирусной инфекции.

«Выписаны сегодня 184 человека. Итого выздоровевших - 37 975», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.