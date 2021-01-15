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Происшествия

В Пензе «Нива» проехала по встречке и спровоцировала ДТП

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В Пензе легковой автомобиль попал в ДТП из-за заблудившейся «Нивы». Инцидент произошел в четверг, 14 января, на путепроводе им. ФУ БХУХО.

Утром 15-го в группе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте» выложили запись, сделанную видеорегистратором.

«На путепроводе со стороны улицы Измайлова водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Чудом избежали лобового столкновения», - рассказал автор поста.

По кадрам видно: владелец регистратора движется по крайней левой полосе. Судя по данным устройства, скорость автомобиля составляет 70-80 км/ч. Из-за изгиба путепровода ему навстречу выезжает «Нива».

Автор видео пытается избежать столкновения. Он выруливает вправо, машину заносит и начинает бросать по дороге из стороны в сторону. В результате она дважды врезается в отбойники.

«Будьте аккуратнее», - призвал других интернет-пользователей автор поста.

В комментариях участники группы возмутились действиями водителя «Нивы». Выявить нарушителя предложили, воспользовавшись данными с камер видеонаблюдения.

«Найти, лишить прав и сделать виновником ДТП», «Судя по левой фаре и отсутствию номера, он уже от ДТП убегал. На Кирова весь перекресток в камерах, если сотрудникам будет нужно, его по заднему номеру отследить проще простого», - поделились пензенцы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/podslushano58
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Гость||

сломать ноги уроду...

Гость||

чо это было?

Гость||

после маневра нужно было сначала выровнять авто потом оттормаживаться

Гость||

чувак на праворульной ниве

Гость||

нива старый новый год ехала встречать

Гость||

регистратор скорость превысил,в начале видео она 81 км/ч

Гость||

обоюдное будет)

Гость||

хорошо машин мало было,а то такой бы замес образовался

Гость||

регистратору штраф за превышение 500р, а виновник нива

Гость||

ждем! Поймали,нагнули, наказали, отпустили.

Гость||

Правая полоса свободна,нет я только по левой.И получил сюрприз.

Гость||

Гость писал(a):

хорошо машин мало было,а то такой бы замес образовался
может и лучше что бы были. Скоростной режим надо соблюдать.

Гость||

ехал бы регистратор по правилам 60, и от нивы бы ушел,и машину не разбил и 500 рэ на платил

Гость||

хорошо водятел нивы умный попался и не стал полосу менять-тогда лобовуха на 80+80 км/ч.

Гость||

Гость писал(a):

умный попался
Умный? По встречке+умный=дибилизм!

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Имя: Гость
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