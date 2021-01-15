В Пензе «Нива» проехала по встречке и спровоцировала ДТП

15.01.2021 | 10:05

В Пензе легковой автомобиль попал в ДТП из-за заблудившейся «Нивы». Инцидент произошел в четверг, 14 января, на путепроводе им. ФУ БХУХО.

Утром 15-го в группе «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте» выложили запись, сделанную видеорегистратором.

«На путепроводе со стороны улицы Измайлова водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Чудом избежали лобового столкновения», - рассказал автор поста.

По кадрам видно: владелец регистратора движется по крайней левой полосе. Судя по данным устройства, скорость автомобиля составляет 70-80 км/ч. Из-за изгиба путепровода ему навстречу выезжает «Нива».

Автор видео пытается избежать столкновения. Он выруливает вправо, машину заносит и начинает бросать по дороге из стороны в сторону. В результате она дважды врезается в отбойники.

«Будьте аккуратнее», - призвал других интернет-пользователей автор поста.

В комментариях участники группы возмутились действиями водителя «Нивы». Выявить нарушителя предложили, воспользовавшись данными с камер видеонаблюдения.

«Найти, лишить прав и сделать виновником ДТП», «Судя по левой фаре и отсутствию номера, он уже от ДТП убегал. На Кирова весь перекресток в камерах, если сотрудникам будет нужно, его по заднему номеру отследить проще простого», - поделились пензенцы.