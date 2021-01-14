Инспектор СИЗО-1 задержал под Пензой пьяного водителя

14.01.2021 | 09:36

В Пензенской области сотрудник дежурной службы СИЗО-1 задержал нетрезвого водителя, устроившего ДТП в Засечном.

Инцидент произошел в один из праздничных дней. Младший инспектор Владислав Чичков, ехавший на личном автомобиле, увидел в кювете машину, рядом с которой находился водитель. Сотрудник УФСИН захотел помочь ему и остановился.

При общении выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения - его поведение оказалось неадекватным.

«Водитель намеревался скрыться. Прапорщик внутренней службы В. В. Чичков сразу же вызвал полицию и удерживал правонарушителя до прибытия на место сотрудников дорожно-патрульной службы. После чего данный гражданин был передан полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказал заместитель начальника СИЗО-1 Ринат Меняшев.

При проверке выяснилось, что ранее нетрезвый водитель не только спровоцировал ДТП, но и создал несколько потенциально опасных аварийных ситуаций.

«Благодаря решительным действиям сотрудника следственного изолятора предотвращены возможные тяжкие последствия на дороге. За помощь сотрудникам полиции при задержании правонарушителя, бдительность и принципиальную гражданскую позицию в области обеспечения безопасности дорожного движения сотрудник следственного изолятора будет поощрен», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.