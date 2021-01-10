В Бековском районе опрокинулась «Нива», госпитализированы трое

10.01.2021 | 12:55

В субботу, 9 января, в Бековском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

По предварительным данным, около 22:10 на 15-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала 65-летний мужчина за рулем «Нивы» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

«В результате происшествия водитель и два пассажира, 42-летняя женщина и 15-летний мальчик получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.