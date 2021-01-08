В Пензе ночной посетитель разгромил витрины торгового центра

08.01.2021 | 11:48

В Ленинском районе Пензы торговый центр пострадал от вторжения нетрезвого гражданина. 33-летний хулиган проник в здание ночью накануне Нового года.

Незваный гость разбил входную дверь и оказался внутри. Спокойно взять то, что приглянулось, у мужчины не получилось. Он начал бушевать и громить все вокруг, разбив в результате две стеклянные витрины.

Злоумышленника заметил дежуривший в торговом центре охранник и вызвал правоохранителей. Прибывшие на место происшествия сотрудник Росгвардии задержали мужчину.

Что стало причиной его поступка, хулиган пояснить не смог. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.