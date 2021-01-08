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Происшествия

В Пензе ночной посетитель разгромил витрины торгового центра

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В Ленинском районе Пензы торговый центр пострадал от вторжения нетрезвого гражданина. 33-летний хулиган проник в здание ночью накануне Нового года.

Незваный гость разбил входную дверь и оказался внутри. Спокойно взять то, что приглянулось, у мужчины не получилось. Он начал бушевать и громить все вокруг, разбив в результате две стеклянные витрины.

Злоумышленника заметил дежуривший в торговом центре охранник и вызвал правоохранителей. Прибывшие на место происшествия сотрудник Росгвардии задержали мужчину.

Что стало причиной его поступка, хулиган пояснить не смог. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Буртас и водка - вещи несовместимые

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Злоумышленника заметил дежуривший в торговом центре охранник
Чтобы привлечь внимание бдительного охранника гостю пришлось разбить две витрины.

Гость||

Гость писал(a):

Злоумышленника заметил дежуривший в торговом центре охранник

Чтобы привлечь внимание бдительного охранника гостю пришлось разбить две витрины.

охранник наверно до этого спал беспробудным алкашным сном

Имя: Гость
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