В Пензенской области умерла 42-летняя женщина с COVID-19

Оперативный штаб сообщил об очередной смерти от коронавирусной инфекции в Пензенской области. В среду, 6 января, стало известно об уходе из жизни 42-летней женщины.
Помимо COVID-19 у нее были мелкоузловой цирроз печени и хронический панкреатит.
«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: субтотальная пневмония», - уточнили в оперштабе.
Таким образом, к 6 января в регионе официально подтвердили 334 смерти от COVID-19.
Выписали за сутки 158 человек. Теперь выздоровевших 22 033.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А здесь то почему корона основная причина смерти, теми препаратами которыми ковид лечат здоровая печень не выдерживает, а тут такие прблемы.