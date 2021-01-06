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Происшествия

В Пензенской области умерла 42-летняя женщина с COVID-19

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Оперативный штаб сообщил об очередной смерти от коронавирусной инфекции в Пензенской области. В среду, 6 января, стало известно об уходе из жизни 42-летней женщины.

Помимо COVID-19 у нее были мелкоузловой цирроз печени и хронический панкреатит.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: субтотальная пневмония», - уточнили в оперштабе.

Таким образом, к 6 января в регионе официально подтвердили 334 смерти от COVID-19.

Выписали за сутки 158 человек. Теперь выздоровевших 22 033.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А здесь то почему корона основная причина смерти, теми препаратами которыми ковид лечат здоровая печень не выдерживает, а тут такие прблемы.

Гость||

А причём здесь зарядка на площади Ленина, типа, не занимайтесь общественной зарядкой, а то умрёте от короновируса?

Гость||

42+ обязать на самоизоляцию! Губернатор, ау!

Имя: Гость
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