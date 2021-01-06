В Пензенской области умерла 42-летняя женщина с COVID-19

06.01.2021 | 19:48

Оперативный штаб сообщил об очередной смерти от коронавирусной инфекции в Пензенской области. В среду, 6 января, стало известно об уходе из жизни 42-летней женщины.

Помимо COVID-19 у нее были мелкоузловой цирроз печени и хронический панкреатит.

«Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: субтотальная пневмония», - уточнили в оперштабе.

Таким образом, к 6 января в регионе официально подтвердили 334 смерти от COVID-19.

Выписали за сутки 158 человек. Теперь выздоровевших 22 033.